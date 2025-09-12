Rui Marques defende mais incentivos à natalidade

O candidato pela coligação PSD/CDS 'Pelos Pontassolenses, sempre!' à Presidência da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, garante que, caso vença as eleições do próximo dia 12 de Outubro, "irá definir um novo modelo de apoio e de incentivo à natalidade, a materializar através da atribuição de um valor mensal às famílias, criando, igualmente e no âmbito das atribuições da autarquia, um novo apoio complementar ao do Governo no pagamento das creches", diz uma nota divulgada esta sexta-feira.

Se não apostarmos em políticas concretas de incentivo à natalidade e de apoio direto às famílias, em complemento aos apoios que já existem por parte do Governo Regional, dificilmente conseguiremos atrair e fixar os mais jovens no nosso concelho. Rui Marques

Estes são "apoios que considera fundamentais para aliviar os encargos das famílias que residem na Ponta do Sol mas, também, para garantir que estas se sintam acompanhadas nas suas necessidades, tendo sido esta, aliás, outra das estratégias confirmadas no âmbito das ações de auscultação da população que se encontram a decorrer no terreno, nas últimas semanas", garante, num dia em que falta um mês para o acto eleitoral para um cargo ao qual se recandidata, depois de já ter sido presidente da Câmara Municipal durante 3 mandatos até 2017.

Rui Marques que, "assumindo esta área como outra das prioridades da sua candidatura, sublinha que, a par do reforço da oferta de habitação a que se propõe, irá assegurar que os casais mais jovens tenham uma outra atenção por parte do Município", promete.

"É nosso compromisso reduzir as taxas municipais e aplicar benefícios fiscais aos jovens casais, de modo a criar todas as condições para que estes escolham ter filhos e se mantenham no nosso concelho", vinca o candidato da coligação 'Pelos Pontassolenses, sempre!', reforçando ser "da maior importância que a Ponta do Sol tenha um Executivo Municipal 'mais solidário, mais atento e mais amigo das famílias'", conclui.