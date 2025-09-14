Domingo de sol e calor a lembrar que ainda é Verão

Hoje, domingo, promete ser um dia de muito sol e calor, genericamente com bom tempo por todo o arquipélago. E até a temperatura fora e dentro de água prometem lembrar a quem já ter-se-ia esquecido que o Verão ainda não acabou.

Segundo a previsão do IPMA, este 14 de Setembro de 2025 terá "períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral

pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira", sendo que o vento soprará "fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira".



O vento nas 'cabeceiras' da ilha pode ser o único entrave a esse bom tempo e, quiçá, um convite a uma ida a banhos. A temperatura do ar deverá atingir os 28º Celsius no Funchal e os 20º Celsius no Areeiro. No Porto Santo, o IPMA prevê que a temperatura do ar não ultrapasse os 26ºC.

Não deverá ser problema para grande parte da Madeira e do Porto Santo, nomeadamente nas suas costas viradas a sul. No Funchal, por exemplo, o céu será geralmente pouco nublado, com vento fraco (inferior a 15 km/h).



Por falar em mar, na costa Norte as ondas terão direcção de Norte com 1,5 a 2 metros de altura e na costa Sul as ondas do quadrante sul não devem passar de 1 metro. A temperatura da água do mar é de Verão, 23 a 24º Celsius nas duas ilhas.

Por fim, o alerta para o sempre presentes raios ultravioletas que, neste domingo estarão em nível muito elevado (8) na Madeira e no Porto Santo, alertando o IPMA para cuidados: "Utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol."