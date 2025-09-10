ACIF promove sessão informativa com a empresa Beyond Pricing

A Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) promove, amanhã, pelas 17 horas, na sua sede, uma sessão informativa, em parceria com a empresa Beyond Pricing, especializada em soluções de gestão dinâmica de preços para o sector do alojamento.

Na ocasião, a Beyond Pricing irá apresentar os seus produtos e tecnologias, com enfoque na optimização de receitas através de estratégias de precificação inteligente, baseadas em dados de mercado e sazonalidade.

Está ainda prevista a assinatura de um protocolo de colaboração entre a ACIF-CCIM e a Beyond Pricing, com o objectivo de reforçar o apoio às empresas locais na adopção de soluções tecnológicas inovadoras.