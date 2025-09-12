Semana Europeia da Mobilidade promovida no Funchal de 16 a 22 de Setembro

A Câmara Municipal do Funchal vai celebrar a Semana Europeia da Mobilidade entre os dias 16 e 22 de Setembro, com actividades ao longo desses sete dias. 'Mobilidade para Todos!' é o tema deste ano, que contará com um programa variado que passa por exposições, conferências, marchas pedonais, provas desportivas e iniciativas nas escolas.

O programa foi apresentado, hoje, no Salão Nobre da autarquia, pelo vice-presidente Bruno Pereira. O objectivo é o de "sensibilizar a população para a mudança de comportamentos”, promovendo maior utilização do transporte público, a substituição de veículos a combustão por elétricos e práticas sustentáveis no acesso às escolas.

O programa contará com a abertura oficial da exposição 'A Mobilidade Urbana Sustentável: Combina e Move-te!', no dia 16 de Setembro. Nesse espaço estarão reunidos veículos 100% elétricos e serão apresentados projectos municipais ligados à mobilidade, promovido o transporte coletivo e haverá zonas de lazer, como o Mobi.Café, além de actividades para crianças.

A 17 de Setembro, a Sala da Assembleia Municipal recebe a conferência 'Mobilidade Elétrica: Rumo à Transição Energética!', que se integra no projecto europeu AHEAD, onde especialistas debaterão o papel da mobilidade electrificada na neutralidade carbónica. Nesse mesmo dia será lançado o conto infantojuvenil 'Um Mundo Além dos Carros!', acompanhado do concurso escolar 'O que Sabes Sobre a Mobilidade?'.

Já a 18 de Setembro, o dia será dedicado à população sénior, com a marcha 'Corpo em Movimento, Mente Saudável!' e uma palestra sobre envelhecimento activo dinamizada pelo médico João Miguel. O programa inclui ainda a sessão 'Segurança Rodoviária: Devagarinho, Chega-se ao Longe!', dirigida a utilizadores de veículos de duas rodas.

O público escolar estará em destaque a 19 de Setembro. A campanha 'Aprender a Circular: A Estrada Também é dos Peões!' vai sensibilizar para boas práticas pedonais, enquanto a iniciativa 'Minipolícias: Mobilidade Segura!', em parceria com a PSP, desafiará os mais novos a educar os condutores.

A 20 de Setembro realiza-se a prova de orientação 'Vem (Re)descobrir a Cidade a Pé!', organizada em parceria com o Clube Aventura da Madeira, incentivando a actividade física e a mobilidade pedonal.

A Avenida do Mar e a Praça do Povo acolhem, a 21 de Setembro, o 'Mobi Open Day', que junta desporto e animação. O público poderá experimentar modalidades como zumba, patinagem e atletismo. Para as crianças haverá insufláveis, karting e pinturas faciais, terminando o dia com uma animada Colour Party.

Por fim, a 22 de Setembro, a Semana Europeia da Mobilidade encerra com a implementação de corredores Kiss & Ride nas escolas EB1/PE da Cruz de Carvalho e Dr. Horácio Bento de Gouveia, "medida que visa aumentar a segurança e agilizar os acessos".

Ao longo de sete dias, a autarquia, conforme sublinhou Bruno Pereira, pretende envolver toda a comunidade e sensibilizar para novas formas de mobilidade urbana sustentável. O autarca apela à participação de todos nas atividades, como forma de “descobrir um Funchal diferente”.