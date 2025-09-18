Acidente em cadeia entupiu via rápida
O acidente relatado há pouco na Via Rápida deveu-se a um choque em cadeia envolvendo 3 viaturas.
Acidente complica circulação na Via Rápida
Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a condicionar fortemente a circulação rodoviária a partir da Ponte dos Frades.
A Via Litoral tomou conta da ocorrência, mas neste momento o trânsito continua bastante condicionado.
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos não foram chamados à ocorrência, o que indicará ter sido apenas chapa batida.
