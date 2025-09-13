Colisão na via rápida provoca um ferido e caos no trânsito
Uma colisão entre dois carros na via rápida, no túnel da Abegoaria, no Caniço, provocou há instantes um ferido.
A vítima, uma mulher de 63 anos, queixava-se de dores na cervical e estava bastante nervosa. Foi socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
O acidente, que ocorreu no sentido Santa Cruz-Funchal, provocou o caos no trânsito e gerou uma longa fila de carros.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
