Doroteia Leça quer estabilidade e Via Rápida

No debate autárquico transmitido esta manhã pela TSF-Madeira, Doroteia Leça, candidata do PSD à presidência da Câmara Municipal da Calheta, reforçou a importância de "garantir estabilidade política" e de dar respostas adaptadas aos novos desafios do concelho.

“Os problemas e as aspirações de hoje são diferentes dos de há dez anos. Cabe-nos encontrar soluções ajustadas à realidade actual, sempre com o compromisso de servir a população”, afirmou a actual vice-presidente da autarquia.

Entre as prioridades, destacou a construção da Via Rápida da Calheta, a consolidação da escarpa que há vários anos preocupa os residentes e a necessidade de gerir a pressão urbanística nas zonas baixas do concelho. “Temos de assegurar um desenvolvimento equilibrado, que preserve a matriz rural da Calheta e, ao mesmo tempo, permita expandir o centro urbano com qualidade”, sublinhou.

A candidata social-democrata defendeu ainda que é esse equilíbrio entre crescimento e preservação que garantirá não só qualidade de vida à população, mas também a atractividade necessária para fixar famílias e projetar o concelho no futuro.