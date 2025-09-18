Acidente complica circulação na Via Rápida
Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a condicionar fortemente a circulação rodoviária a partir da Ponte dos Frades.
Rapidamente a dupla fila de carros forma-se, passando de poucos metros para mais de 1,2 km a esta hora. Desconhece-se, para já, as consequências do acidente, sendo certo que em toda esta via o trânsito já estava lento.
É que este congestionamento causado por este acidente vem complicar ainda mais a circulação que já estava a ser difícil mais adiante, nomeadamente na subida de Santa Rita, desta feita devido a uma viatura avariada.
Trânsito mais calmo nesta manhã de quinta-feira
O início desta quinta-feira, 18 de Setembro, apresenta-se bem mais calmo nas estradas da Madeira, comparativamente ao que aconteceu ontem, por exemplo.
