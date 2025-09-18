Acidente complica circulação na Via Rápida

Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a condicionar fortemente a circulação rodoviária a partir da Ponte dos Frades.

Rapidamente a dupla fila de carros forma-se, passando de poucos metros para mais de 1,2 km a esta hora. Desconhece-se, para já, as consequências do acidente, sendo certo que em toda esta via o trânsito já estava lento.

Foto Google Maps

É que este congestionamento causado por este acidente vem complicar ainda mais a circulação que já estava a ser difícil mais adiante, nomeadamente na subida de Santa Rita, desta feita devido a uma viatura avariada.