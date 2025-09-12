Colisão na via rápida provocou três feridos

Uma colisão entre dois carros, ocorrida esta tarde na via rápida, na saída para o Caniço de Baixo, provocou três feridos.

As vítimas, dois homens e uma mulher, apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros e conseguiram sair dos carros pelos próprios meios.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que se deslocaram ao local com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.

Após ministrarem os primeiros socorros às vítimas, asseguraram os seus transportes para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Cruz Vermelha Portuguesa também transportou um dos sinistrados.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.