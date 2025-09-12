Colisão na via rápida provocou três feridos
Uma colisão entre dois carros, ocorrida esta tarde na via rápida, na saída para o Caniço de Baixo, provocou três feridos.
As vítimas, dois homens e uma mulher, apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros e conseguiram sair dos carros pelos próprios meios.
O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que se deslocaram ao local com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.
Após ministrarem os primeiros socorros às vítimas, asseguraram os seus transportes para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A Cruz Vermelha Portuguesa também transportou um dos sinistrados.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo