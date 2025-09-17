 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente na via rápida na zona de Santo António

None
Foto ViaLitoral

Ocorreu há instantes um acidente na via rápida, mais concretamente junto à saída para o hospital, no sentido Funchal - Câmara de Lobos. 

Nenhuma das corporações de bombeiros da área do acidente foi accionada, sinal de que não deverão haver feridos a registar. 

Segundo o que foi possível aferir, o veículo embateu contra os 'rails' de protecção.  

A ViaLitoral e a Polícia de Segurança Pública já se encontram no local.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo