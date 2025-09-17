Acidente na via rápida na zona de Santo António
Ocorreu há instantes um acidente na via rápida, mais concretamente junto à saída para o hospital, no sentido Funchal - Câmara de Lobos.
Nenhuma das corporações de bombeiros da área do acidente foi accionada, sinal de que não deverão haver feridos a registar.
Segundo o que foi possível aferir, o veículo embateu contra os 'rails' de protecção.
A ViaLitoral e a Polícia de Segurança Pública já se encontram no local.
