Acidente na Via Rápida causa forte congestionamento

Um acidente ocorrido esta manhã, pouco depois das 9h00, está a causar um forte constrangimento rodoviário na Via Rápida.

No sentido Machico - Ribeira Brava, desde a zona do acidente na Ponte do Ribeiro Seco (a seguir à entrada em Santo António), está a provocar um congestionamento que se prolonga por mais de 4 km a esta hora.

A Via Litoral já tomou conta da ocorrência, sendo que o trânsito está a ser direccionado para uma das faixas (a da direita).

