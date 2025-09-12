Acidente na Via Rápida causa forte congestionamento
Um acidente ocorrido esta manhã, pouco depois das 9h00, está a causar um forte constrangimento rodoviário na Via Rápida.
No sentido Machico - Ribeira Brava, desde a zona do acidente na Ponte do Ribeiro Seco (a seguir à entrada em Santo António), está a provocar um congestionamento que se prolonga por mais de 4 km a esta hora.
A Via Litoral já tomou conta da ocorrência, sendo que o trânsito está a ser direccionado para uma das faixas (a da direita).
