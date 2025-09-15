 DNOTICIAS.PT
Acidente na subida de Santa Rita complica trânsito

Foto Google Maps

Um acidente ocorrido na subida de Santa Rita, na Via Rápida, está a condicionar fortemente o trânsito a esta hora.

A situação deu-se pouco antes das 9h00 e já se estende até ao nó de Câmara de Lobos.

Desconhecemos a gravidade do acidente, mas o congestionamento está a causar demora na passagem até ao Funchal.

