Trânsito aperta em vários pontos da Via Rápida

Bom dia. A zona da Cancela é, para já, o principal foco de constrangimentos rodoviários para os muitos milhares que procuram chegar ao Funchal pela Via Rápida, mas também pelas estradas secundárias. E uma avaria complica a vida dos automobilistas na zona de Câmara de Lobos.

Ver Galeria

Neste momento, no sentido Machico - Ribeira Brava, o congestionamento devido a tráfego intenso ascende a 3 km a partir do nó da Cancela. Na via expresso que liga a Camacha à Cancela, também há complicações, numa zona que está com obras rodoviárias.

Ver Galeria

Nos últimos minutos, surgiu um outro problema, no sentido oposto na Via Rápida, com uma viatura avariada a complicar a circulação. O congestionamento cresceu a partir da zona da Ribeira da Alforra à Ponte dos Frades, onde está uma viatura parada, com filas que já se estendem por cerca de 3 km.

Ocorre neste momento outro 'ponto quente', igualmente na Via Rápida, entre a zona do Caminho do Pilar, passando pelo nó de Santo António até aos Viveiros, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Noutros pontos, por exemplo na zona do Hospital do Funchal, o habitual pára-arranca dificulta a circulação.