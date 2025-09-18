Trânsito mais calmo nesta manhã de quinta-feira

O início desta quinta-feira, 18 de Setembro, apresenta-se bem mais calmo nas estradas da Madeira, comparativamente ao que aconteceu ontem, por exemplo.

Neste momento, apenas um 'ponto quente', acontece congestionamento desde a subida de Santa Rita na Via Rápida, situação que se prolonga por mais de 2 km devido a uma viatura avariada.

No sentido oposto (Machico - Ribeira Brava), e em que se está mais habituado a estes congestionamentos rodoviários, o trânsito esteve intenso na zona da Cancela mas, neste momento, circula-se com alguma normalidade, sobretudo tendo em conta o cenário diário. O congestionamento é, por isso, de apenas 2 km e tem-se mantido estável.

Contudo, tendo em conta a dinâmica que todo este cenário se apresenta, em pouco tempo esta situação pode se alterar. Conduza com precaução.