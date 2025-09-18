Onze distritos do continente, além da Madeira, sob aviso amarelo devido a calor

Onze distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Évora, Guarda, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje e Bragança, Vila Real até às 18:00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para o arquipélago da Madeira até às 18:00 de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade, vento fraco e neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Viana do Castelo e em Braga) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 22 (em Aveiro) e os 38 (em Évora).

Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu em geral pouco nublado, vento fraco a moderado do quadrante leste e pequena subida de temperatura nas terras altas.

No Funchal, as temperaturas vão variar entre os 21 e os 29 graus Celsius e no Porto Santo entre os 20 e os 26 graus.

Cerca de 80 concelhos de nove distritos em perigo máximo

Cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sábado por causa do tempo quente.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

A previsão de tempo quente levou a Proteção Civil a emitir na terça-feira um aviso para o perigo de incêndio rural muito elevado a máximo no norte e centro do país, bem como no Algarve, face às previsões de elevadas temperaturas nos próximos dias.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as temperaturas podem atingir os 40 graus no interior da região sul, bem como nos vales do Tejo e Douro.

A Autoridade cita dados do IPMA, destacando uma humidade relativa do ar inferior a 30%, em grande parte do território, "com fraca recuperação noturna".