Dez distritos do continente e costa Sul da Madeira sob aviso amarelo devido a calor

Dez distritos do continente e a costa sul da ilha da Madeira estão a partir de hoje e até quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo a partir das 09:00 de hoje e até às 18:00 de quinta-feira.

Também a costa sul da ilha da Madeira vai estar sob aviso amarelo entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de quinta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê uma subida de temperatura a partir de hoje, sendo mais elevadas no interior das regiões norte e centro, Vale do Tejo e região sul com valores entre 34 e 39 graus Celsius, bem acima da normal para esta época do ano.

A temperatura mínima deverá registar os valores mais elevados, da ordem dos 20 graus, no sotavento algarvio, estendendo-se gradualmente a alguns locais do barlavento algarvio e ao interior do Alentejo e da região Centro, nomeadamente às terras altas.

"A acompanhar esta subida de temperatura, haverá um enfraquecimento generalizado do vento e um aumento de nebulosidade em alguns locais do litoral norte e centro, onde, junto à faixa costeira, a temperatura permanecerá mais baixa", segundo o Instituto.

Este episódio de tempo quente deverá persistir até sexta-feira, prevendo-se uma descida acentuada de temperatura no fim de semana, segundo o IPMA, para valores normais ou um pouco abaixo da normal para a época do ano, podendo registar-se uma descida de 08 a 10 graus da temperatura máxima em alguns locais.

"O estado do tempo em Portugal continental está a ser influenciado por um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista até ao Golfo da Biscaia, e que nos próximos dias irá deslocar-se gradualmente para leste, promovendo o transporte de uma massa de ar quente e seco sobre o território do continente", segundo o IPMA.