Bombeiros profissionais ganham mais 190 euros

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, 11 de Setembro, dá conta que o reforço financeiro de 5,7 milhões às sete Associações Humanitárias da Região permite actualizar já as remunerações. A partir de Janeiro serão incorporados 36 novos elementos.

Calheta lança novo aterro

Câmara negoceia modelo para a aquisição de terrenos com 50 mil m2 na freguesia dos Prazeres.

Mais de 300 suicídios em 13 anos

Por dia são realizadas, em média, 170 consultas de psicologia só no Serviço Regional de Saúde. Filipa Gomes, que estudou os pacientes, nota que há mais iliteracia do que depressão.

Rendas ‘escaldam’ universitários deslocados

Colocada em Lisboa, Maria Ribeiro questiona se conseguirá pagar um quarto, perante “uma oferta sem condições e a preços injustificados”.

Funchal terá semáforos ‘inteligentes’

Câmara vai adquirir controladores de tráfego de última geração. Nos últimos quatro anos foram investidos 5,5 milhões na mobilidade urbana.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.