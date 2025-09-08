Destacamento de professores em queda

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 8 de Setembro, dá conta que o novo ano lectivo tem 355 docentes com funções em organizações não-escolares. A área desportiva volta a cativar o maior número de casos de mobilidade.

Municípios investem quase 7,7 milhões em apoios escolares

Funchal lidera o investimento anual, seguido de Santa Cruz e Câmara de Lobos. Ajudas vão desde a comparticipação ou oferta de manuais, vales, material, transportes e até bolsas de estudo para universitários A partir de hoje, milhares de alunos começam a regressar às aulas.

Comédia nacional ‘Jantar de Idiotas’ vem à Madeira

Espectáculo em Novembro é uma co-organização da Yellow Star Company e do DIÁRIO.

José Cotrim novo vice-presidente da EEM

Francisco Taboada mantém-se como presidente da ‘Eléctrica’ madeirense. João Pedro Sousa, ex-vice, assume funções como assessor do Conselho de Administração.

Destaque ainda para: Tribunal de Contas valida correcções da Associação de Promoção.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.