Candidato do PSD/CDS “desbloqueia ou mantém bloqueio ao LIDL”, pergunta o JPP

A candidatura do Juntos Pelo Povo à presidência da Câmara Municipal do Funchal desafiou esta terça-feira o candidato da aliança PSD/CDS, Jorge Carvalho, a explicar aos funchalenses “se vai desbloquear o processo da cadeia alemão de supermercados LIDL, para introduzir concorrência no retalho alimentar e baixar os preços dos alimentos, ou se irá manter o bloqueio ao operador alemão, como fizeram os seus antecessores, Pedro Calado e Cristina Pedra”.

Fátima Aveiro, citada em nota à imprensa, referiu que “a atual vereação deve explicações sobre o arrastar deste anunciado investimento para o Funchal, mas como está a chegar ao fim do mandato e mantém um silêncio comprometedor sobre uma questão de enorme interesse para os funchalenses, então que seja o candidato pela mesma coligação a dizer agora, antes de ir a votos, qual a sua posição sobre este processo”.

A candidata afirmou que “o JPP é o único que se tem preocupado com o agravamento do custo de vida, a inflação e perda do poder de compra dos funchalenses”.

“Já percebemos que para o PSD/CDS este tema não existe, ignoram, falam é dos recordes, não estão nada preocupados com as enormes dificuldades das famílias e dos jovens, escondem este problema para não beliscar os interesses instalados e cartelizados, mas o JPP faz do custo de vida e da habitação bandeira e apresenta soluções realistas, com efeito direto nos orçamentos das famílias, e uma dessas medidas, é abrir o Funchal à concorrência no retalho alimentar, o que se traduzirá numa redução do custo dos bens essenciais”. Fátima Aveiro

Na mesma nota, a candidata lembrou que o investimento na ordem dos 100 milhões de euros do operador alemão, “não pode ser simplesmente ignorado e atirado porta fora, sem mais nem menos, será uma enorme irresponsabilidade política, não apenas pelo que representa para a economia e a criação de postos de trabalho, mas também devido ao impacto social” na vida dos funchalenses: “Estamos a falar de um operador que oferece produtos de enorme qualidade e a preços mais reduzidos, tem uma rede marítima própria de abastecimento, o que se traduzirá, também, na redução de custos com os transporte, e, portanto, farei tudo o que puder para que se instale no Funchal, agora é fundamental que o candidato do PSD/CDS assuma publicamente, e o quanto antes, qual a sua posição sobre este investimento, porque se não o fizer, estou certa de que a população saberá ler o significado desse silencio.”

Fátima Aveiro reconhece que as duas cadeias de supermercado que operam no Funchal “prestam um serviço importante no abastecimento alimentar e criação de postos de trabalho”, contudo, referiu a candidata cabeça de lista do JPP: “Estas duas cadeias não conseguem baixar o preço dos bens alimentares, e isso só se consegue com alternativas realistas e sérias, como vem propondo o JPP, que é abrir o Funchal à concorrência e entrada de novos operadores, é assim em todo o mundo evoluído e civilizado, mais concorrência significa preços mais baixos para os consumidores.”