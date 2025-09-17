Albuquerque acredita que o V Regime da Zona Franca será aprovado

Os escritórios do grupo internacional Grupo Fairway receberam, hoje à tarde, a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que inaugurou as instalações situadas na Avenida Arriaga.

Trata-se de um grupo empresarial internacional, sediado em Jersey, nas Ilhas do Canal, que se dedica à prestação de serviços especializados a uma base diversificada de clientes particulares e corporativos, a nível global.

A FairWay Madeira integra o grupo Fairway e é responsável pela prestação de serviços de ‘Corporate Governance’ e secretariado, bem como serviços de administração, operações e contabilidade tanto ao próprio grupo como aos seus clientes.

Iniciou as suas actividades na Região em 2018 e “regista, desde então, um crescimento notável”, diz Sara de Sa Leao, chefe do grupo Fairway Madeira.

Em declarações na visita às instalações, Miguel Albuquerque afirmou que acredita que o V Regime da Zona Franca, mais precisamente do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) “vai ser aprovado e que será um grande impulso para um crescimento ainda maior da economia da Madeira”, contudo não há data prevista para a conclusão das negociações.