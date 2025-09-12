Coligação Acredita Porto Santo apresentou os seus 66 candidatos
A Coligação Acredita Porto Santo apresentou ontem, na Quinta
dos Sabores, os 66 candidatos que integram o projecto para as próximas eleições
autárquicas.
Na sessão intervieram os três principais candidatos: Liseta Nascimento, candidata à Junta de Freguesia, Paulo Silva, candidato à Assembleia Municipal, e Nuno Batista, recandidato à Câmara Municipal.
Liseta Nascimento destacou o sentido de honra e responsabilidade com que assume esta candidatura, afirmando estar disponível para ouvir e trabalhar em prol de todos os porto-santenses. Já Paulo Silva reforçou a importância de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, com dedicação e proximidade à população.
Por sua vez, Nuno Batista sublinhou o percurso de quatro anos à frente da Câmara Municipal, marcado por dificuldades e conquistas, assegurando que o projeto Acredita Porto Santo representa um compromisso com o futuro da ilha e com cada cidadão.
A coligação deixou um apelo claro à participação cívica no próximo dia 12 de Outubro, pedindo a confiança dos porto-santenses para continuar a trabalhar pelo desenvolvimento equilibrado e sustentável do concelho.