IL acredita que o "Funchal precisa de uma nova visão para a mobilidade"

A candidata da Iniciativa Liberal considera que o Funchal "precisa de uma nova visão para a mobilidade". Sara Jardim afirma que temos de permitir que os cidadãos percam menos tempo no trânsito e ganhem mais qualidade de vida. "Não basta esperar por mais estradas ou ter que aguentar mais filas: é tempo de criar uma cidade activa, moderna e que flui com a inovação", defende.

A cabeça-de-lista indica que, hoje, muitas pessoas perdem demasiadas horas no trânsito, resultando em stress, custos elevados para as famílias e menos qualidade de vida. A Iniciativa Liberal acredita que "a melhor mobilidade começa por reduzir a necessidade de estar preso ao carro".

Nesse sentido, o partido defende "estimular o teletrabalho e novas formas de organização laboral que evitem deslocações desnecessárias; promover a mobilidade leve, com mais condições para andar a pé, usar bicicleta ou trotineta em segurança; apostar na digitalização dos serviços públicos e privados, para que muito do que hoje exige deslocações possa ser resolvido online; investir em infraestruturas e ferramentas de gestão do acesso, circulação e estacionamento no centro da cidade; criar parques de estacionamento periféricos, conjugados com soluções de transporte rápido e económico para o interior da cidade; e reorganizar os espaços da cidade, aproximando habitação, comércio e serviços, para que o essencial esteja sempre perto".

“Não se trata de pôr todos a andar de transportes públicos, ou a pé, de proibir meios alternativos de transporte, ou de fechar ruas ao trânsito. Trata-se de devolver às pessoas o poder de escolher. Porque o futuro do Funchal não é perder tempo no trânsito, é ganhar tempo para viver”, reforça Sara Jardim.

