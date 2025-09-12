Ireneu Barreto e Miguel Albuquerque reúnem-se na segunda-feira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebe, na próxima segunda-feira, dia 15 de Setembro, pelas 9h30, no Palácio de São Lourenço, a pedido do presidente do Governo Regional da Madeira.

A informação da audiência a Miguel Albuquerque foi dada a conhecer através de uma curta nota à imprensa, emitida pelo gabinete do Representante. Nessa nota não é indicado o motivo da reunião. No entanto, deverá estar relacionada com as mudanças no executivo, motivadas pela saída de Jorge Carvalho, que será então substituído por Elsa Fernandes.