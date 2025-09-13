Albuquerque destaca reforço da qualidade da oferta turística

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou que o executivo madeirense está focado em consolidar a promoção da Madeira nos mercados em crescimento, com especial atenção aos Estados Unidos, de onde chegaram no último ano mais de 260 mil visitantes.

Segundo o governante, a intenção da companhia aérea United Airlines em antecipar o início da operação de verão é um sinal da relevância crescente deste mercado. “Na próxima segunda-feira teremos uma reunião com os administradores da United para avaliar e reforçar esta parceria, que tem corrido muito bem”, revelou.

Albuquerque sublinhou, no entanto, que o desafio atual vai além do crescimento do número de turistas. “O trabalho que temos pela frente passa pela melhoria contínua da oferta, pela qualidade dos serviços e pela desconcentração nos pontos turísticos mais críticos. Esse é um esforço que está a ser articulado entre o Governo e os empresários do sector”, assegurou.

O líder madeirense destacou ainda que a estratégia de promoção internacional, assente na Associação de Promoção da Madeira, continuará a privilegiar os mercados que apresentam maior potencial de crescimento, reforçando a notoriedade do destino e a sua competitividade no plano global.

Palavras que aconteceram na Festa das Vindimas onde a seu lado tinha Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas.