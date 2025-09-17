Sara Jardim quer "cuidar de quem vive no Funchal"

A Iniciativa Liberal apresenta a sua candidatura ao concelho do Funchal para as eleições autárquicas de 2025, encabeçada por Sara Jardim, de 45 anos, consultora imobiliária. Com uma missão clara de "cuidar de quem vive no Funchal", a equipa foca-se em áreas como habitação e mobilidade, propondo uma nova abordagem na gestão da cidade, mais próxima e eficiente, mais centrada nas pessoas e na simplificação de processos.

Em nota emitida à imprensa, Sara Jardim, refere que "a visão do partido passa por um concelho onde a habitação seja uma realidade, os serviços públicos funcionem de forma eficaz e a liberdade seja o motor para o desenvolvimento, em particular para os mais jovens". A candidata sublinha que pretendem "devolver o poder às pessoas" e ser a voz de quem acredita que a cidade pode ser mais livre e próspera.

Conforme revelou, a questão da habitação "é um dos pontos centrais do programa". Nesse sentido, prossegue, "o partido pretende combater as dificuldades que afectam os jovens e a classe média, que se confrontam com rendas elevadas, preços de compra proibitivos e entraves burocráticos".

A equipa da IL alerta para "a escassez de oferta habitacional e para a falta de planeamento urbanístico, que, na sua óptica, se tornou um obstáculo para quem deseja investir ou viver no Funchal, fazendo com quem os jovens mudem de concelho ou saiam da Madeira - o Funchal está a perder o seu futuro".

Para contrariar esta tendência, diz, "a Iniciativa Liberal propõe a reabilitação de património devoluto e a simplificação de processos, bem como a libertação de solo urbano". E acrescenta: "O Funchal precisa de um plano de reabilitação urbana sério, para que a reabilitação de edifícios se torne uma alternativa real à construção de novas infraestruturas. A equipa defende que, ao dar uma nova vida aos edifícios abandonados, é possível revitalizar o centro da cidade e permitir que famílias e negócios se fixem na área central". O objectivo, prossegue, "é criar bairros vibrantes e com vida, onde seja possível conjugar habitação e atividade económica". Adicionalmente, sublinha, "o partido sugere uma estratégia de crescimento inteligente nas zonas altas do Funchal, transformando-as em novas centralidades com transportes integrados e habitação acessível".

A mobilidade, conforme afirma, "é outra das áreas-chave do programa, com a equipa a defender uma visão que permita aos cidadãos perder menos tempo no trânsito e ganhar mais qualidade de vida". A IL pretende criar uma cidade "activa e moderna" que flua com a inovação, procurando soluções que reduzam a dependência do automóvel. A abordagem, salienta, "não passa por proibições, mas por devolver às pessoas a liberdade de escolha sobre como se mover".

Para atingir estes objectivos, o partido "propõe a criação de uma estrutura segura e funcional para a mobilidade leve (pedonal e de bicicleta), integrada com uma rede de transportes públicos eficaz". Por fim, diz que "a Iniciativa Liberal quer que o Funchal seja uma cidade onde cada pessoa tem opções para se deslocar, com menos trânsito e poluição". A equipa, diz, "visa ainda libertar os funchalenses do stress do trânsito e das dificuldades de estacionamento, defendendo uma gestão mais inteligente do espaço urbano, com o trânsito organizado e a oferta de várias soluções de estacionamento".

Seguem os restantes candidatos ao Funchal:

Assembleia Municipal do Funchal e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior – Rosie Bayntun, 30 anos, account consultant

Junta de Freguesia de Santo António – Carlos Vieira, 60 anos, músico

Junta de Freguesia de São Martinho – Carla Chatterley, 57 anos, professora

Junta de Freguesia de São Pedro – Rodolfo Novita, 26 anos, fisioterapeuta