Voto de pesar pela morte de Emanuel Jardim Fernandes

O parlamento aprovou um voto de pesar, proposto pelo PS, pela morte de Emanuel Jardim Fernandes. O voto foi apresentado por Paulo Cafôfo, que destacou o percurso de um dos políticos madeirenses de referência.

O antigo líder socialista, deputado regional e eurodeputado, foi recordado por todas as bancadas parlamentares como alguém que soube fazer oposição e a quem "muito a Madeira deve", como referiu o líder parlamento do PSD, Jaime Filipe Ramos.