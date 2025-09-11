Homem sofre queda de cinco metros no Jardim da Serra

Um homem com cerca de 50 anos sofreu uma queda, ontem à noite, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos.

A vítima apresentava alguns ferimentos, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pelas 20h40.

Foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.