PS quer requalificar Jardim do Almirante Reis e transformá-lo num parque intergeracional

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal quer dar uma nova imagem e melhores condições ao Jardim do Almirante Reis. Rui Caetano pretende requalificar este espaço nobre no coração da zona velha da cidade, transformando-o num parque intergeracional moderno, seguro e inclusivo, preparado para todas as idades e capaz de dar mais vida à cidade.

Através de uma nota de imprensa, explica que "o projecto socialista aposta na criação de um espaço que valoriza o convívio, a prática desportiva e o lazer, organizado em diferentes áreas complementares com mais equipamentos". Nesse âmbito, acrescenta, "o objectivo passa pela criação de uma zona infantil, uma zona juvenil/adulta e uma zona sénior". Como explica o candidato à presidência da autarquia, trata-se de criar “um espaço pensado para todas as gerações, um ponto de encontro onde crianças, jovens, adultos e idosos possam partilhar momentos, cada um com opções adequadas, mas num mesmo ambiente de convivência e cidadania”.

Como adianta Rui Caetano, além da colocação de mobiliário urbano moderno e apelativo e da instalação de mais equipamentos desportivos, será reforçada a iluminação pública, garantindo maior segurança no espaço, e será feita uma intervenção cuidada nas zonas verdes, tornando o jardim mais apelativo e sustentável.

Na sequência de uma visita ao local e dos contactos efectuados com os comerciantes das imediações, os candidatos socialistas à Câmara Municipal do Funchal e à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior apontam também como parte essencial deste projeto a criação de áreas dedicadas ao estacionamento de viaturas de carga e descarga, fundamentais para apoiar o comércio local, evitando a ocupação indevida da via pública e melhorando a mobilidade na zona.

De acordo com Rui Caetano, com esta intervenção, o Jardim do Almirante Reis ganhará uma nova dinâmica, tornando-se um símbolo de modernidade, inclusão e qualidade de vida no coração do Funchal.