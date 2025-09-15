O que eu quero fazer

Escrevo como filho de Câmara de Lobos e com a responsabilidade de, a médio prazo, poder ajudar quem hoje sente dificuldades ao acesso a uma casa. É por isso que colocarei a habitação no centro da ação, ligando este pilar a tudo o resto: à mobilidade, à coesão social, ao investimento público, à segurança, à causa animal e à valorização de cada freguesia.

Porém, primeiro que tudo, queremos todos casas condignas e a custos acessíveis, sobretudo para jovens e famílias da nossa terra. Precisamente por esse fato, é que já mapeamos 164 fogos nas cinco freguesias, com 55 em obra ou adjudicados. Estou a falar de intervenções no Espírito Santo e Calçada, no Rancho, no Jardim da Serra, nas Fontaínhas, no Curral das Freiras, na Casa Ardida, no Estreito de Câmara de Lobos, no Castelejo e Fajã das Galinhas, no Limoeiro e na Encosta dos Socorridos.

O número aproxima-se das 170 habitações mas continuaremos a acrescentar projetos à medida que formos consolidando financiamentos e terrenos. Esta é uma resposta clara aos profetas das desgraça, que deveriam saber que o Governo Regional já está a investir em Câmara de Lobos nesta matéria através do PRR.

O que pretendemos fazer? O Banco Europeu de Investimento aprovou uma linha de crédito para habitação municipal e Câmara de Lobos vai preparar-se para aproveitar esses recursos, construindo e reabilitando ainda mais. Habitação exige celeridade e previsibilidade. Atualizaremos o regulamento de apoio a estratos sociais desfavorecidos, para responder melhor a quem precisa de recuperar a sua casa. Haverá um plano municipal para legalizar habitações antigas e uma nova orgânica no Urbanismo, porque as famílias não podem continuar meses à espera de uma resposta.

Uma cidade onde é difícil deslocar-se é uma cidade que desperdiça tempo e qualidade de vida. Requalificaremos os centros das freguesias com mais estacionamento. Criaremos bolsas de estacionamento, manteremos e melhoraremos as redes viárias existentes e alargaremos acessos pedonais que hoje não permitem passagem automóvel. Encomendaremos um estudo sério para uma rede de transporte intramunicipal que ligue, com horários úteis, serviços, escolas, centros de saúde e equipamentos desportivos.

A coesão social é a face humana de tudo isto. Vamos reforçar o apoio a idosos, cuidadores e pessoas em vulnerabilidade. Reorganizaremos os espaços de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo, com respostas coordenadas e dignas. Ajudaremos as famílias no pagamento das creches e melhoraremos as condições de acesso a bolsas de estudo, com atenção particular às famílias monoparentais.

Cada freguesia terá obra visível e útil. Na cidade de Câmara de Lobos avançaremos com a requalificação do Varadouro, a circular de ligação entre os Socorridos e a Nova Cidade, o reordenamento do centro com novo parque de estacionamento e a valorização energética dos edifícios públicos. No Estreito de Câmara de Lobos faremos a Praça Central, o Caminho Agrícola da Vargem e o acesso na Casa Caída, bem como, a requalificação da Rua Augusto Ornelas e asseguraremos presidência de Junta a tempo inteiro para ganhar proximidade e eficácia.

No Jardim da Serra requalificaremos o centro da freguesia, construiremos a estrada entre a igreja e o Caminho da Boca dos Namorados e criaremos estacionamento no coração da freguesia. Vamos também adquirir a Quinta Leonor para ali nascer uma Quinta Ciência Viva, espaço pedagógico onde as crianças aprendem ciência com as mãos na terra. Na Quinta Grande requalificaremos o centro, construiremos a estrada da igreja às Fontes, criaremos estacionamento e cobriremos o polidesportivo para que o desporto, a cultura e a convivência tenham espaço todo o ano. No Curral das Freiras instalaremos uma Unidade de Proteção Civil, criaremos o Centro Etnográfico, melhoraremos acessibilidades a moradias e continuaremos a defender a ligação viária à sede do concelho, fundamental em prevenção, socorro e desenvolvimento.

Há ainda uma tarefa silenciosa e indispensável que atravessa todas as freguesias. Falo do saneamento básico e da melhoria da recolha de resíduos. Em articulação com a ARM, reforçaremos redes e rotinas para manter ruas limpas, cursos de água despoluídos e um ambiente que nos orgulhe.

O fio que cose estas políticas é simples. Habitação dá estabilidade. Mobilidade poupa tempo. Ação social protege quem precisa. É assim que se constrói um concelho onde cada pessoa sente que tem lugar.

Peço a vossa confiança para liderar este caminho com seriedade e proximidade. Não prometo milagres, prometo proximidade, trabalho, transparência. Câmara de Lobos merece um futuro onde ter uma casa, mover-se com facilidade e viver em segurança deixem de ser problemas e passem a ser factos da nossa vida. É para isso que aqui estou. A opção é vossa.