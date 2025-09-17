Martim Mayer lamenta despedimento "tardio" de Bruno Lage

O empresário Martim Mayer, candidato à presidência do Benfica, reforçou hoje que o despedimento de Bruno Lage, na terça-feira, era "inevitável", destacando problemas estruturais no clube.

"A inevitável decisão de despedir Bruno Lage peca por tardia. Era uma decisão tão óbvia, que é lamentável que apenas Rui Costa não a tenha percebido. Se dúvidas restassem, o presidente do Benfica limita-se apenas a reagir em vez de planear", afirmou em comunicado.

O candidato à presidência do Benfica acredita que o problema no clube "é muito mais profundo do que o treinador", mas realça a importância de vencer os sete jogos que faltam até às eleições agendadas para 25 de outubro, sem colocar o futuro dos 'encarnados' em risco.

"Estamos a pouco mais de um mês das eleições e o que se pede a Rui Costa é responsabilidade. Tem de encontrar a melhor solução, que não só sirva para garantir as vitórias de que precisamos, mas também que considere que o futuro presidente do Benfica poderá ter outras escolhas e não se veja, assim, obrigado a ter de pagar cláusulas indemnizatórias", disse.

Apesar de se mostrar descontente com a gestão do atual presidente do Benfica, Martim Mayer criticou ainda a postura de outros candidatos, nomeadamente a de João Noronha Lopes, que esteve nas bancadas a assistir o dérbi de Manchester entre City e United na semana transata.

"É também importante perceber o papel que os diferentes candidatos têm neste processo, porque lançar rumores de nomes de reforços e de hipotéticos treinadores, tirando fotografias na bancada de um jogo da Premier League com fins unicamente eleitoralistas é, sem dúvida, prejudicar os interesses do Sport Lisboa e Benfica. Desta forma, cria-se uma enorme instabilidade no plantel e na estrutura", avisou o empresário.