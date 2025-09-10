Catarina Martins anuncia candidatura a Belém
A eurodeputada e antiga coordenadora bloquista Catarina Martins anunciou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, propondo-se a "juntar forças" e "cuidar da democracia".
"A minha candidatura coloca no centro o cuidado. Quero cuidar da democracia, cuidar dos bens comuns, cuidar da paz. Cuidar da igualdade e da liberdade. Juntar forças para devolver a confiança da democracia", lê-se numa declaração da candidatura enviada à Lusa.