Bruno Melim defende regras claras para a imigração

A imigração é uma realidade em Portugal, com a chegada de muitas pessoas, oriundas de diversos países e que, como afirmou Bruno Melim, é importante e necessária para um país envelhecido, mas que deve seguir regras claras. imigrantes que trabalham, pagam impostos e suportam uma parte importante do orçamento da segurança social.

O deputado do PSD fez uma intervenção em que defendeu a necessidade de haver regras e legislação que evitem a acção de redes de tráfico de pessoas e que garantam, a todos, "direitos e condições dignas".

"A imigração ajuda a responder ao nosso maior desafio estrutural: o envelhecimento demográfico. Portugal tem uma das populações mais envelhecidas da Europa. Sem a entrada de novos residentes, perderíamos população ativa e capacidade produtiva. Independentemente das áreas a que se dedicam, estes acrescentam valor às nossas economias. Fazem-no quando garantem mão de obra, descontam para a Segurança Social e criam oportunidades de emprego através de projetos empreendedores", afirmou.

Bruno Melim não aceita que as instituições do país se demitam das suas responsabilidades porque "tudo é inconstitucional" e fiquem dependentes do entendimento de juízes que têm uma visão pouco actualizada do país.

Os portugueses, diz, "não acordaram mais conservadores" em relação aos imigrantes, mas necessitam de garantias de uma convívio saudável. Por isso, defende medidas que garantam que quem cá chega tem todas as condições e direitos, mas que também se integra e procura compreender a realidade do país.

O crescimento rápido da imigração pressiona a habitação, as escolas, os centros de saúde. Em algumas áreas do país, os serviços públicos não acompanharam este aumento, inclusive na própria agência que trata do seu ingresso em território nacional. Mas, mais importante do que o crescimento harmonioso entre as cidades e a sua população é compreender que o fenómeno da Imigração é, frequentemente, uma porta para redes ilegais de trafico humano para os mais diversos fins que atentam a dignidade da pessoa humano e os mais elementares direitos fundamentais", afirmou.

Bruno Melim defende "regras claras, processos ágeis, integração bem feita e combate firme à exploração", um processo em que todos ganham: "os imigrantes, as empresas, os cidadãos e o país. Cabe a cada um de nós fazer desta uma realidade".