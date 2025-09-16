Bruno Melim defende que limites de vento passem "recomendados"

"A Madeira é o único destino no mundo que tem limites de vento mandatórios, ao contrário de outros locais, até mais difíceis, que são recomendados", lembrou Bruno Melim.

O PSD considera que a "segurança será sempre a prioridade", mas destaca a necessidade de serem estudados os limites de vento que, lembra, foram calculados com "aviões da II Guerra Mundial", em 1964.

Hoje, os aviões modernos têm condições para aterrar com ventos até 30 nós, o dobro do limite actual do aeroporto da Madeira.

Bruno Melim espera que, depois de feitos os estudos, a autoridade aeronáutica tenha a "coragem" de passar os limites de vento de mandatórios a recomendados.

O PSD também entende que um plano de contingência do aeroporto deverá ser, sempre, da responsabilidade do operador aeroportuário.