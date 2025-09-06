PS promete criar Polícia Municipal no Funchal para combater insegurança e caos no trânsito

O candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, voltou a garantir este sábado a criação de uma Polícia Municipal caso venha a liderar o executivo municipal. A medida visa responder aos crescentes problemas de segurança e ao caos no trânsito que afectam a cidade.

O compromisso foi reiterado durante uma acção de pré-campanha realizada esta manhã na rua Dr. Fernão de Ornelas, onde a candidatura socialista contactou directamente com os cidadãos e ouviu as suas principais preocupações.

Rui Caetano justificou a necessidade desta força policial municipal com o aumento de episódios de criminalidade na cidade. O candidato socialista observou que "quase todos os dias surgem na comunicação social notícias sobre episódios de violência, destruição de bens públicos, roubos, assaltos e toxicodependência", criando um "sentimento de insegurança" entre os funchalenses.

Apesar da instalação de câmaras de videovigilância, os problemas persistem, segundo o candidato. "Quando chegarmos à Câmara Municipal do Funchal, vamos criar a Polícia Municipal, que deverá trabalhar em coordenação e articulação com a PSP e com as câmaras de vigilância", prometeu Rui Caetano.

A nova força policial permitirá "uma maior presença nas ruas, uma maior proximidade e mais acção no sentido da dissuasão e da prevenção destes fenómenos", explicou o candidato.

Para além da segurança, a Polícia Municipal terá também um papel importante na regulação do trânsito, uma das principais queixas dos funchalenses. Rui Caetano denunciou que o trânsito no Funchal está "um caos", citando casos de pessoas que "ainda esta semana, levaram 40 minutos a atravessar a cidade".

"Isso é completamente inaceitável numa capital como a nossa", criticou o candidato, apontando problemas específicos como as dificuldades de estacionamento. Segundo Rui Caetano, "os estacionamentos estão ocupados pelos carros de rent-a-car logo pela manhã".

O candidato socialista alertou para o impacto dos veículos de aluguer na mobilidade urbana: "São centenas de carros a entrar no Funchal. É necessário criar medidas de controlo da entrada desses carros de rent-a-car na cidade do Funchal. É preciso defender os funchalenses", concluiu.