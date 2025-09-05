PS denuncia "abandono do bairro de Santa Maria" e promete "intervenção imediata"

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal denunciou, esta sexta-feira, “o estado de abandono a que o executivo camarário PSD/CDS tem votado o bairro de Santa Maria”, garantindo que, uma vez na liderança dos destinos da autarquia, “irá intervir de imediato, com vista a resolver os muitos problemas de que os moradores se queixam”.

Esta tarde, os socialistas promoveram uma iniciativa de pré-campanha naquela zona, tendo escutado “as preocupações dos residentes, que criticaram o desleixo da Câmara em relação a este bairro, com casas a apresentar falta de manutenção, imóveis fechados a gerar maus cheiros e a criar pragas de ratos, bem como a degradação do espaço público”.

Este é, para Rui Caetano, um “cenário inaceitável e que requer uma intervenção urgente”, pelo que o candidato do PS assumiu o compromisso de avançar de imediato “com o investimento em obras de manutenção das habitações e definir a melhor estratégia para a requalificação do bairro, estudando e implementando soluções que garantam dignidade e qualidade de vida aos residentes”.

Os socialistas pretendem igualmente “intervir no sentido de repor o mobiliário urbano retirado do redondo, devolvendo o espaço de convívio e encontro à comunidade, requalificar o polidesportivo, hoje ao abandono, transformando-o num polo de dinamização para os mais jovens, e garantir melhor iluminação no parque de estacionamento”.

Este é, como salientou Rui Caetano, “apenas um exemplo da prioridade que a habitação irá assumir para a candidatura do PS”. O candidato à presidência da Câmara Municipal afiança que, “ao contrário do que fez a coligação PSD/CDS, não irá deixar que os projetos continuem parados na gaveta e, como tal, irá executar os projetos já previstos para a construção de 169 casas no âmbito da habitação pública. Do mesmo modo, preconiza um investimento na aquisição e reabilitação de imóveis destinados a jovens da classe média e a disponibilização de terrenos a cooperativas, promovendo habitação a custos acessíveis, mas criando mecanismos de fiscalização e de controlo, para assegurar total transparência e justiça social”.

Rui Caetano referiu ainda “que irá exercer pressão sobre o Governo Regional para garantir que a Câmara tenha acesso aos fundos comunitários destinados à habitação pública no próximo quadro de apoio europeu”. “O Funchal precisa de soluções concretas e de uma autarquia que responda às necessidades das pessoas. O PS apresenta-se como a alternativa capaz de devolver dignidade, qualidade de vida e esperança às famílias funchalenses”, rematou.