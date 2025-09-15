Elsa Fernandes promete reforço da Educação

Na cerimónia de tomada de posse, Elsa Fernandes afirmou que recebe a missão “com humildade mas com muita determinação”, sublinhando que “assumir esta função é um compromisso de vida com a Região Autónoma da Madeira”.

A nova secretária garantiu que a tutela “trabalhará para manter a excelência do sistema educativo”, destacando que existem “condições de dar novos passos na inovação pedagógica”. Reforçou ainda o objectivo de “manter o compromisso de encontrar soluções para que nenhum horário fique sem professor”.

Para Elsa Fernandes, é essencial confiar nos jovens e acreditar nos professores, num caminho que considera “exigente mas também inspirador”.