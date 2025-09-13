PS promete regular entrada de carros de aluguer no Funchal

O candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal (CMF) criticou, hoje, o executivo da coligação PSD/CDS por "nada ter feito ao longo destes quatro anos para resolver os problemas do trânsito na cidade".

reaça que "só agora, em fim de mandato", o vice-presidente veio a público falar da necessidade de regular a circulação de viaturas de aluguer em determinadas zonas, algo que o candidato do PS alega ter defendido antes.

Em comunicado de imprensa, a candidatura do PS lembra que tem vindo a apresentar diversas propostas para resolver o caos no trânsito, a falta de estacionamento e o impacto negativo da circulação descontrolada das viaturas de rent-a-car no centro da cidade.

“A realidade é clara: o trânsito está pior do que nunca, o estacionamento é cada vez mais escasso, os transportes públicos não têm a regularidade necessária e os horários não respondem às necessidades da população”, constata o candidato socialista, alertando que "os funchalenses não foram protegidos e que a mobilidade se degradou, em vez de melhorar".

O cabeça-de-lista do PS reafirma ainda o compromisso de "agir de forma determinada na regulação da entrada das viaturas de rent-a-car na cidade e na criação zonas de contenção de circulação e estacionamentos destes veículos".

"O objectivo passa por intervir em todas as áreas críticas de circulação, trabalhando em diálogo com empresas e operadores para encontrar soluções conjuntas, acompanhadas de pedagogia e informação adequada", explica Rui Caetano em comunciado.

“As viaturas de rent-a-car estão a ocupar indevidamente lugares que deviam servir os residentes e a agravar o caos no trânsito. Nós temos a coragem de mudar este cenário e vamos devolver qualidade de vida aos funchalenses”, rematou.