Olavo promete resolver problemas de habitação e trânsito

O candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da Câmara Municipal de Porto Moniz, Olavo Câmara, reconheceu que há desafios atuais que “não existiam há 10 ou 12 anos” e que hoje se tornaram “os maiores problemas do concelho”, destacando a habitação e a mobilidade como prioridades.

“Tenho vivido o Porto Moniz como ninguém e sei aquilo que é preciso melhorar. A habitação tornou-se num problema real e temos soluções claras e possíveis para dar resposta a quem procura casa”, afirmou.

Na área da mobilidade, Olavo Câmara anunciou a criação de um cartão de residente que permitirá estacionamento gratuito nos parques tarifados, bem como a construção de novos estacionamentos para moradores e visitantes.

O candidato defendeu ainda a construção de uma nova estrada entre Santo Antão e a Praia do Cais do Seixal, com o objetivo de reorganizar o trânsito, criar passeios, aumentar os lugares de estacionamento e valorizar a frente-mar da freguesia. “Daqui a quatro anos teremos o trânsito do Seixal resolvido e a Avenida do Porto Moniz com soluções que vão melhorar a vida de moradores e trabalhadores”, garantiu.

Olavo Câmara apontou também a necessidade de reforçar os acessos agrícolas e florestais, através da pavimentação, abertura de novos caminhos e requalificação de trajectos existentes, “para dar melhores condições a quem depende da agricultura”.

O candidato prometeu ainda intervir no saneamento nas Achadas da Cruz.