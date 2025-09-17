Saturnino Sousa propõe criação de Parque Empresarial do Santo da Serra

A coligação "Mais Santa Cruz" (PSD/CDS-PP) prometeu, hoje, "desenvolver todos os esforços para que seja criado um parque empresarial na freguesia do Santo da Serra".

Esta proposta tem dois objectivos: "por um lado ordenar o território e, por outro, contribuir para o aumento de postos de trabalho na localidade", explica o candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Saturnino Sousa, citado em nota de imprensa, diz que "tem na forja" um projecto para ser desenvolvido em parceria com o Governo Regional, porque “existe espaço para atrair empresas para o Santo da Serra”.

Sem ter uma “dimensão exagerada, para não descaracterizar a freguesia”, o candidato diz que a ideia passa por "cativar os empresários, criar emprego e fazer movimentar a economia desta localidade, que tem pouco mais de 800 habitantes".

"Criar postos de trabalho e ordenar o território mais a norte do concelho são os grandes propósitos da coligação PSD/CDS-PP, porque é tempo de avançar com medidas que ajudem a trazer gente para a freguesia e que promovam a economia”, concluiu Saturnino Sousa.