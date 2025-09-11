Luís Martins propõe criação de Gabinete de Apoios Municipais em Machico

O candidato do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal de Machico, Luís Martins, apresentou um conjunto de propostas centradas no apoio social e na melhoria do acesso à informação por parte dos munícipes.

Entre as medidas que pretende implementar, caso seja eleito a 12 de Outubro, destaca-se a criação do Gabinete de Apoios Municipais, estrutura que irá concentrar todos os apoios sociais da autarquia, garantindo, segundo o candidato, um acesso “esclarecedor, transparente e sem demoras”.

“Queremos reunir num único espaço todos os apoios sociais, desde a saúde, à aquisição de medicamentos, pequenas cirurgias, consultas e exames de diagnóstico, até à natalidade, creches, ensino básico e universitário, através de bolsas de estudo para os nossos estudantes”, explicou Luís Martins.

O candidato sublinhou ainda a necessidade de reforçar o apoio à população sénior, em articulação com entidades regionais e IPSS, defendendo “mais respostas ao nível de lares e apoio domiciliário, ajudando a quebrar o isolamento e garantindo que ninguém fique desamparado”.

Nas propostas do JPP inclui-se também a criação do Cartão Jovem Municipal, com descontos em serviços e actividades promovidos pela autarquia e parceiros aderentes, bem como medidas de apoio aos artistas do concelho.

Outra prioridade é a concentração, neste novo gabinete, de informação relativa ao sector da habitação, para “esclarecer os munícipes sobre todas as medidas existentes, muitas vezes desconhecidas pela maior parte da população”, acrescentou.