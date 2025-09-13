Chega propõe criação de quotas de pesca para Madeira e Açores

O projecto de resolução do Chega, que recomenda o aumento das quotas de pesca e a criação de quotas específicas para a Madeira e os Açores, já foi enviado para a Comissão de Agricultura e Pescas, informou hoje Francisco Gomes.

Em nota de imprensa enviada esta manhã às redacções, o deputado na Assembleia da República sublinhou que o Governo português tem "a obrigação política e moral de salvar as pescas nacionais, em geral, e as pescas das regiões autónomas, em particular".

Francisco Gomes diz que "décadas de gestão irresponsável e incompetente por parte de sucessivos executivos" empurraram os pescadores e armadores para um “fosso de dificuldades”, colocando em causa a sobrevivência de um sector, que "essencial para a economia e para a identidade portuguesa".

É inaceitável que os nossos pescadores e armadores estejam a ser empurrados para a pobreza e até a abandonar o sector porque Bruxelas reduziu cruelmente as quotas sem ter em conta a realidade portuguesa. Em Portugal, e sobretudo nas regiões autónomas, pratica-se uma pesca tradicional, sustentável e que não representa qualquer risco para os ecossistemas Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar salientou que, a seu ver, "os homens do mar são, na sua essência, verdadeiros ambientalistas, que dependem da preservação dos mares e que lutam diariamente para proteger os recursos naturais de que vivem" e que "sem o trabalho árduo e sacrificado dos pescadores, muitas comunidades costeiras já teriam desaparecido".

O deputado do Chega acusou ainda a União Europeia de ceder ao "radicalismo ideológico e as agendas dogmáticas da esquerda, que, em vez de protegerem o ambiente, apenas destroem a vida de quem trabalha de forma honesta".

O deputado concluiu afirmando que "o Chega vai lutar até ao fim para que o projeto de resolução seja aprovado, garantindo que os interesses da Madeira, dos Açores e de todos os pescadores portugueses são respeitados".