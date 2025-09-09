Saturnino Sousa promete solução para a falta de salas de aulas na Escola Básica do Caniço

A coligação ‘Mais Santa Cruz’ está preocupada com a falta de salas de aulas na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Caniço.

Em nota emitida, o cabeça-de-lista da candidatura que une o PSD e o CDS, Saturnino Sousa, alerta que a instituição de ensino "tem muitos alunos, não tem salas suficientes", criticando que "a obra prometida pelo Governo Regional, para podermos ter duas novas salas de aula, tarda em se concretizar”.

Dada a urgência, o candidato à Presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz promete, caso vença as eleições, transformar o edifício da antiga Junta de Freguesia do Caniço, que já foi outrora escola primária, e dotá-lo de todas as condições para que “os alunos possam ter aulas com dignidade”.

“Actualmente, as crianças estão a estudar debaixo de uma cobertura, ao ar livre, o que é mau no Verão, mas no Inverno é extremamente complicado”, constatou o líder da coligação PSD/CDS-PP.

Enquanto não avança a obra prometida pelo Governo Regional, Saturnino Sousa assume como prioridade camarária uma solução que fica a poucos metros da escola. “É urgente tirar as crianças do exterior, para terem aulas numa área condigna para a sua aprendizagem”, frisou este professor agora candidato à Presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz.

O candidato lembrou ainda que tal proposta já havia sido feita, mas que foi recusada com o argumento de criar “uma biblioteca que continua por trazer para aqui”, lamentou, com um tom crítico à atitude da actual Presidência da Câmara: “O edifício está fechado e é importante que a Câmara Municipal tenha a capacidade de perceber que mais do que guerras políticas é fundamental garantir que as nossas crianças tenham condições para poderem fazer uma aprendizagem condigna.”

A coligação ‘Mais Santa Cruz’ compromete-se em “avançar rapidamente com as obras de requalificação do edifício, atualmente abandonado, para que as crianças que estão tendo aulas na rua possam ter salas de aulas cobertas e de qualidade, enquanto não se concretiza a obra de ampliação da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Caniço”, concluiu.