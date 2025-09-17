Basílio Santos propõe modelo diferente de governação
Basílio Santos, candidato à Câmara Municipal da Calheta, defendeu no debate da TSF-Madeira um modelo de governação “mais transparente, participado e próximo das pessoas”.
O candidato do JPPP sublinhou que a prioridade é modernizar o concelho, investir nas freguesias e criar condições para fixar jovens e famílias. “O concelho precisa de uma visão nova, que preserve o que está bem feito, mas que tenha coragem de mudar o que falta”, afirmou.
Basílio Santos garantiu ainda que a sua candidatura se baseia na defesa do interesse coletivo e na vontade de servir a Calheta.