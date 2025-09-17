Sofia Canha, candidata do PS à Câmara da Calheta, apontou no debate da TSF-Madeira várias promessas que, garante, ficaram por cumprir ao longo da atual governação social-democrata. Entre os exemplos, citou a habitação a custos controlados, o acesso automóvel à escola do Atouguia, a central de biomassa, a rede de saneamento, a construção de um centro de recolha animal, campanhas ambientais, a modernização de equipamentos públicos, a criação de circuitos de bem-estar e o orçamento participativo municipal. “Muitos projectos ficaram pelo caminho ou foram apenas parcialmente concretizados, sem a devida manutenção”, criticou.

A candidata socialista defendeu que o concelho precisa de um novo rumo, assente no equilíbrio entre crescimento económico, coesão social e qualidade de vida. Sublinhou que o turismo e o alojamento local trouxeram rendimento extra às famílias e abriram oportunidades para pequenas empresas, lembrando que 98% do tecido empresarial da Calheta é composto por micro e pequenas unidades.

Nesse sentido, destacou como prioridades os investimentos em saneamento, rede de água e infra-estruturas rodoviárias, que considera atrasados em comparação com concelhos vizinhos com menos capacidade orçamental.