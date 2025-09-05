Sofia Canha pretende criação de estacionamentos no Arco da Calheta

Sofia Canha defende a criação de bolsas de estacionamento na freguesia do Arco da Calheta, nomeadamente junto aos estabelecimentos situados na estrada regional. A candidata do PS à Câmara Municipal da Calheta diz que esta é uma situação para a qual os socialistas têm vindo a alertar, tratando-se de uma reivindicação dos residentes, dos comerciantes e dos clientes dos estabelecimentos.

No entanto, apesar dessas reivindicações, a autarquia não resolveu a questão. Sofia Canha garante, por isso, que, uma vez na liderança da Câmara Municipal, esta intervenção será uma realidade.

A candidata do PS alerta que, além dos constrangimentos na circulação rodoviária – já que os veículos têm de ficar estacionados na faixa de rodagem – esta é uma situação que acarreta algum perigo para as pessoas que ali circulam a pé, pelo que é urgente encontrar uma solução.

“Se o Município da Calheta não tem capacidade financeira, então que fale com o Governo Regional. Esta é uma estrada regional, mas pode haver uma solução municipal”, afirma Sofia Canha, acusando a autarquia de inércia e salientando que, “quando se tem vontade para resolver os problemas dos munícipes, há sempre uma forma de procurar a solução”.

Aliás, aponta que esta será uma das suas prioridades "não só para garantir a segurança das pessoas, mas também para proteger o comércio local". "Uma bolsa de estacionamento seria fácil de solucionar e só por falta de vontade ou por inércia é que isso não tem sido feito até agora", remata.