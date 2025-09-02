Sofia Canha defende mais apoios para universitários mais carenciados e voluntários

A candidata do PS à Câmara Municipal da Calheta apresenta a proposta de aumentar o subsídio que actualmente é atribuído aos estudantes universitários do concelho para aqueles alunos com maiores e comprovadas carências financeiras e também para os que participam em acções de voluntariado.

Sofia Canha salienta que é imperativo garantir justiça social e equidade na atribuição dos apoios públicos, algo que, considera, "não deve ser feito indiscriminadamente, como a autarquia faz actualmente". Nesse sentido, preconiza uma duplicação do valor que é atribuído presentemente (neste momento é de 60 euros) para aqueles alunos universitários cujas famílias têm maiores dificuldades financeiras. “Para isso, logicamente que nós precisamos desse comprovativo, dessa evidência da necessidade de apoio, para, efectivamente, aumentarmos a ajuda a quem mais precisa”, justifica a também vereadora do PS na autarquia calhetense.

Já por forma a estimular a participação cívica dos jovens, "envolvendo-os na causa pública e nos projectos da comunidade", pretende igualmente o aumento do subsídio aos estudantes universitários que, comprovadamente, participem em acções de voluntariado e estejam envolvidos nas causas sociais.