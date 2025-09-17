No debate autárquico transmitido pela TSF-Madeira, Sofia Canha, candidata do PS à presidência da Câmara da Calheta, apresentou-se como alternativa ao projecto social-democrata que governa o concelho há vários mandatos. A professora e autarca sublinhou que a prioridade da sua candidatura passa por reforçar a democracia, garantir pluralidade e aproximar a governação das populações.

“Estar 30 anos a lutar não contra, mas por um território melhor e por mais democracia é, acima de tudo, uma missão”, afirmou, lembrando o seu percurso de quase três décadas de intervenção cívica e política.

Sofia Canha acusou ainda a atual maioria de perpetuar um modelo fechado e pouco transparente, que desincentiva a participação de cidadãos competentes na vida pública. “A democracia precisa de renovação. É fundamental que haja espaço para outras vozes e para um governo municipal que ouça e envolva as pessoas nas decisões”, defendeu.

A candidata socialista frisou também a importância de uma gestão equilibrada, capaz de responder à pressão urbanística, mas sempre preservando a identidade rural da Calheta. “A nossa terra tem de crescer com qualidade, sem perder a sua alma”, concluiu.