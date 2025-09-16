Sofia Canha defende requalificação da Estrela da Calheta

A candidatura do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal da Calheta defende uma requalificação da zona da Estrela, localidade onde reside grande parte da população da freguesia e onde se concentram vários estabelecimentos comerciais e serviços complementares, como o centro de saúde e um posto de abastecimento de combustíveis.

Numa nota enviada à imprensa, Sofia Canha alerta para a inexistência de uma zona de lazer, de um parque infantil e, inclusive, de docas para os autocarros de turismo que muitas vezes param neste local.

Esta é uma situação para a qual a socialista já tem vindo a chamar a atenção desde 2017 e que, inclusive, o PSD colocou no seu programa eleitoral em 2021, mas nunca concretizou. “Só incluíram esta medida no programa porque o PS já havia falado da necessidade de requalificar esta zona, mas o projeto não saiu do papel”, denuncia a candidata do PS, assegurando que, se liderar a autarquia na sequência das eleições de 12 de outubro, esta intervenção será uma realidade.

“Este é um espaço que merece ter uma outra apresentação”, salienta Sofia Canha, que, além dos arranjos urbanísticos, da zona de lazer, do parque infantil e das docas de autocarros, pretende também ali criar uma loja do munícipe, tendo em conta que os serviços camarários se encontram na vila da Calheta e que é nesta zona que residem mais pessoas e onde param as carreiras de transportes públicos, inclusive para outras localidades do concelho.

A candidata do PS reforça a importância desta intervenção também enquanto contributo para a dinamização do comércio local e para um aumento da vitalidade económica da freguesia. “Se a principal zona de comércio não atrai pessoas, perde vitalidade”, alerta, frisando que é importante a câmara contribuir para esse dinamismo. Aliás, a socialista não deixa de criticar a autarquia por, junto ao Balcão Único do Prédio, ter retirado espaços de estacionamento temporário de apoio ao comércio, quando poderia utilizar o parque de estacionamento Girassol concessionado à edilidade.