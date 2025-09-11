Educação é uma prioridade para Sofia Canha

A Educação constitui uma das principais bandeiras da candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal da Calheta, assegura o partido em nota de imprensa. Sofia Canha, que, juntamente com outros elementos da sua equipa, esteve reunida com o diretor da Escola Básica de 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Calheta, encara a aposta no setor como um investimento no futuro, assumindo o compromisso de apoiar as famílias, no sentido de garantir todo o suporte e condições para que as crianças aprendam e se desenvolvam enquanto cidadãos ativos e participativos.

Entre as propostas do PS, Sofia Canha destaca o apoio às famílias no pagamento das creches e infantários, a criação de dinâmicas de incentivo à leitura e acesso aos livros, como a oferta de um cheque prenda para compra de livros e uma rede de pequenas bibliotecas em estabelecimentos de restauração, bem como incentivos à formação em diversas expressões artísticas, em articulação com associações e entidades do concelho.

A candidata socialista salienta que as escolas são instituições fundamentais no processo de desenvolvimento das crianças e no apoio às famílias, sendo polos de desenvolvimento comunitário. Por outro lado, entende que a Câmara, enquanto entidade próxima das populações, é o garante da estabilidade e qualidade do serviço que as escolas prestam, seja a nível académico, seja a nível social.

“Enquanto professora, sei bem a importância da educação como elevador social e alavanca de desenvolvimento”, salienta Sofia Canha, considerando fundamental abrir a escola ao mundo e lembrando, por exemplo, que foi nesse sentido e pela sua mão que a Escola Básica e Secundária da Calheta foi a terceira escola da Madeira a implementar o programa Eco Escolas.