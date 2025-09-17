Motociclista ferido após colisão no Caminho dos Pretos
Uma moto e um carro colidiram ao final da tarde de ontem no Caminho dos Pretos.
Na sequência do acidente, o motociclista sofreu diversos ferimentos e teve de ser imobilizado em plano duro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
O homem, de 33 anos, tinha suspeita de fractura numa perna e numa mão.
Foi depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
